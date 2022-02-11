俄代表：俄对美军约17万士兵境外驻防感担忧

（早报讯）俄罗斯常驻联合国第一副代表德米特里·波利扬斯基说，俄罗斯对美军17.5万名士兵境外驻防和北约抵近俄罗斯边界感到忧虑。

据俄罗斯卫星通讯社报道，波利扬斯基说：“美军约17.5万名士兵在境外驻防，这和北约军事基础设施抵近俄罗斯边界一样不得不让我们担心。”

他说，俄罗斯强烈谴责美国及盟友向东欧投送军人，这是朝错误方向迈出的一步，可能引发危机局面。

另外，波利扬斯基还说，美国驱逐俄罗斯大使离开华盛顿的威胁极其荒唐。俄罗斯驻美大使阿纳托利∙安东诺夫此前表示，如果俄罗斯不向美国驻莫斯科大使的保安发放签证，美国国务院提出了在4月前驱逐他的问题。波利扬斯基说：“我希望这种情况能够得到解决，因为当然，类似的要求看起来极其荒唐。”

2021年底，俄罗斯公布了与美国及与北约的安全保证协议草案。俄方在与北约的协议草案中要求北约承诺停止扩张，不吸收乌克兰或别国加入；要求北约成员国不在俄边境附近部署打击系统，不在包括乌克兰在内的东欧、外高加索或中亚国家开展任何军事活动，将在欧驻军和军事基础设施退回1997年状态。1月26日，美国和北约分别向俄罗斯递交了有关安全保障问题的书面回复。莫斯科正在研究美国和北约的答复。