美国印太战略报告 拟投入更多外交安全资源抗衡中国

（早报讯）美国周五（2月11日）公布印太战略报告，誓言要向印太地区投入更多外交和安全资源，以抵制被其指试图在印太地区扩大影响力的的中国。

路透社报道，这是美国总统拜登第一份区域战略报告。拜登政府在这份12页战略概述报告中表示，它将聚焦的范围将涵盖南亚至太平洋岛屿各个角落，以加强美国对印太地区的长期立场和承诺。

报告指出，美国日益关注印太地区的部分原因在于该区域面临越来越严峻的挑战，尤其是来自中国的挑战。“中国正结合经济、外交、军事与技术实力，在印太地区寻求势力范围，并寻求成为全球最具影响力的大国。”

报告说：“我们未来10年的集体努力，是决定中国能否成功改变印太地区和全球规则与规范的关键。”

美国这份报告的发布时间恰逢美国国务卿布林肯到印太地区进行访问，而俄罗斯与乌克兰边境的局势正处于危险对峙状态。

与此同时，俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平2月4日举行了实体峰会，宣示两国深化战略协作的一致立场。两国领导人在会后发表的联合声明中，就反对北约东扩、台湾独立、警惕美国“印太战略”的问题上做出一致表态。

在报告中，美国承诺要实现联盟现代化，加强新兴伙伴关系与投资于区域组织，并特别强调了“一个强大的印度”作为其积极区域愿景伙伴的重要性。

报告说，美国“追求一个自由与开放的印太地区”，并“将通过强大与相辅相成的联盟”来达成此目标。

为实现印太战略愿景，拜登政府将在未来12到24个月开展一个行动计划。该报告称华盛顿将“有意义地扩大”其在东南亚和太平洋岛屿的外交存在，并优先考虑与太平洋岛国的关键谈判，这些谈判涵盖美国军队的准入，这项谈判在过去一年似乎停滞不前。