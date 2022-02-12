美国将向波兰增派3000士兵

（早报讯）波兰国防部长布瓦什恰克周五晚（2月11日）说，美国将向波兰增派3000名士兵。

四名美国官员周五告诉路透社，新增士兵将在未来几天被派往波兰。

布瓦什恰克周五发推文说，波兰随时准备欢迎美国军队。他说：“由于乌克兰的紧张局势，美国政府将向波兰增派3000名士兵。我今天与（美国国防部长）奥斯汀谈了这个问题。”

不愿具名的美国官员说，美国的部队部署将来自驻扎在北卡罗来纳州布拉格堡的第82空降师，而不是来自欧洲的美军内部。他们说，预计他们将在下周之前到达波兰。其中一名官员将其描述为一项重要的部署。另一名官员说，这项部署命令是奥斯汀在美国总统拜登的指示下签署的。

此前，除了准备在必要时部署到欧洲、已经处于戒备状态的8500名士兵，还有美国政府本月早些时候表示将部署到波兰和罗马尼亚的近3000名士兵。

俄罗斯已经在乌克兰附近集结了10多万名士兵，该国本周在邻国白罗斯发起了联合军事演习，并在黑海举行了海军演习。虽然美国目前在黑海没有任何舰艇，但美国海军最近几周已经向欧洲增派了四艘驱逐舰。

华盛顿近日加紧警告，俄罗斯可能准备入侵乌克兰。俄罗斯否认它有入侵的计划，说它正在捍卫自己的安全，防止北约盟友的侵略。