韩国在野党总统候选人提议联手 扳倒李在明

（早报讯）距离韩国总统选举倒数不到一个月，韩国在野党国民之党总统候选人安哲秀向最大在野党国民力量总统候选人尹锡悦提议，通过民意调查竞选方式推选单一候选人。

韩联社报道，安哲秀周日（2月13日）完成总统人选登记后举行特别记者会时说，为了更好的政权交替，他提议两在野党推选单一候选人，对垒韩国执政党共同民主党总统候选人李在明。

为了取得压倒性的胜利，安哲秀认为两在野党支持者，以及尚未有支持人选的国民一致同意的合理方式，选出单一候选人。为此，安哲秀提议采取民调竞选方式选人。

安哲秀提议，可以采取两党在去年四七首尔市长补选时合推单一人选的方式。当时国民力量候选人吴世勋和国民之党候选人安哲秀之间推选单一首尔市长候选人，负责调查的两家民调机构各自分别面向800名选民进行适合度和竞争力调查。

安哲秀说，若尊重两党在上次补选中基于常识采用的协商方式，就可如同尹锡悦所说的一样在短期内得出定论，希望尹锡悦能给予诚挚的回复。

民调机构韩国盖洛普2月11日发布的总统人选支持率调查结果显示，韩国执政党共同民主党总统候选人李在明的支持率为36%；最大在野党国民力量总统候选人尹锡悦的支持率为37%，两人差距在误差范围内。在野党国民之党总统候选人安哲秀则为13%。

这意味，如果安哲秀与退出选举，转支持尹锡悦，那么尹锡悦的优势会明显增加，稳赢得这次大选。

韩国将于3月9日举行总统大选，现任总统文在寅将于5月初卸任。