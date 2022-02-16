美国尚未确认俄军撤离消息 拜登指俄入侵乌克兰威胁仍在

（早报讯）美国总统拜登周二（2月15日）说，美国尚未确定俄罗斯已将其部署在乌克兰边境附近的一部分军队移走。一些美国官员近期多次表示，俄罗斯随时可能入侵乌克兰。拜登周二并没有重复此预测。

《纽约时报》报道，拜登周二发表全国电视讲话，誓言要“给予外交一切机会”，以防止俄罗斯入侵乌克兰。但他也承诺，“不会牺牲基本原则”，指每个国家都有权利维护自己的边界。

拜登也向俄罗斯公民喊话：“你们不是我们的敌人，我不相信你们希望看到乌克兰遭遇血腥战争和破坏。”

拜登表明，美国“不寻求与俄罗斯直接对抗”，但是，如果俄罗斯袭击在乌克兰境内的美国人，“我们将会强力回应”。

在拜登发表讲话的数小时前，俄罗斯总统普京表示决定“撤回部分军队”，指其在乌克兰边境附近进行演习的一些部队已开始返回驻地。这是俄罗斯在当地集结约13万大军以来，首次出现撤军迹象。

同日，美国国务卿布林肯与俄罗斯外长拉夫罗夫再次通电话。

布林肯告诉拉夫罗夫，俄罗斯有能力入侵乌克兰一直是美国的担忧。他强调，美国需要看到“可验证、可信、有意义的降低紧张局势的行动”。

根据俄罗斯外交部声明，拉夫罗夫告诉布林肯，华盛顿夸大的“激进言论”是不可接受的。他强调两国需要继续合作，并呼吁双方就安全问题进行务实对话。

俄罗斯国防部网站2月15日发布消息，俄南部军区部队结束在克里米亚半岛的军事演习，启程返回其位于达吉斯坦共和国和北奥塞梯共和国的驻地。西部军区部队正在返回其位于下诺夫哥罗德州的基地。

消息也说，俄罗斯武装部队大规模作战训练仍在继续，各军区、舰队和空降部队参与其中。