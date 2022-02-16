俄国会要求承认乌东分离地区独立 布林肯：这是非法的

（早报讯）美国国务卿布林肯周三（16日）批评俄罗斯下议院要求总统普京承认乌克兰东部两个分离地区是“有主权且独立的国家”，并称这是非法的。

路透社报道，布林肯在一份声明中说，该决议的颁布将损害乌克兰的主权，违反国际法，使人们对俄罗斯表明继续参与外交的承诺产生怀疑，并“需要美国与我们的盟国和伙伴充分协调，做出迅速和坚定的反应”。

据报道，俄罗斯国会下议院议长沃洛金（Vyacheslav Volodin）周二表示，议员已决定请求普京承认乌克兰东部2个分离地区是“有主权且独立的国家”。

沃洛金说，“基辅目前并未遵守明斯克协议（Minsk agreements）”，也就是西方斡旋达成的和平协议，而住在顿巴斯（Donbass）的俄罗斯公民和同胞需要协助和支持。顿巴斯指的是乌东地区。

乌克兰部队持续在东部地区和叛乱势力对战，自2014年以来，这场冲突已造成1万4000多人死亡。俄罗斯累计也已核发数十万本护照给乌克兰分离主义分子控制地区的居民。

若承认乌克兰分离主义者控持地区是独立国家，将会违反西方支持的和平协议。

俄罗斯总统府发言人佩斯科夫在国会表决前发言时，并未透露克里姆林宫是否会支持这项行动。他表示：“我无法回答这个问题。关于这件事尚未做出正式决定，也并无正式讨论。”