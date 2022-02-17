美防长驳斥俄军撤离说法 警告俄方可能在找入侵借口

（早报讯）美国国防部长奥斯汀周四（2月17日）驳斥俄罗斯撤军的说法，指俄罗斯正在储备血液并向乌克兰边界附近增兵。

综合外电报道，美国国防部长奥斯汀周四在布鲁塞尔北约总部发言时说，美国看到俄罗斯储备了血液、俄军移到更靠近乌克兰边境的地方，以及在边界部署更多战斗机。“如果你准备收拾包袱回家，就不会做这些事。”

白宫官员周三指俄罗斯向边境增派多达7000名士兵。

追踪俄军动态的美国科技公司马克西科技周四公布过去三天拍摄的最新卫星图像显示，俄军虽然把乌克兰附近一部分军事配备撤走，但其它硬件设备已经运抵。

奥斯丁周四警告说，乌克兰东部卢甘斯克州的分离主义分子发射榴弹炮的报道“令人担忧”，并警告俄罗斯可能正在寻找入侵的借口。“我们已经说了，俄罗斯可能会做类似的事来合理化军事冲突。因此我们将密切关注此事。”

乌军方周四指责东部卢甘斯克州的分离主义分子发射榴弹炮，攻击当地村庄，炮弹击中一所幼儿园，造成至少两名平民受伤。

此外，美国国务卿布林肯周四临时更改行程，并将在稍后于联合国安理会关于乌克兰危机的会议上发表讲话。

美国驻联合国大使格林菲尔德则说：“实地证据表明，俄罗斯正朝立即入侵的方向迈进。这是个关键时刻。”