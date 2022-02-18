美启动新倡议 打击利用供应链中断操纵价格等不法行为

（早报讯）美国司法部周四（2月17日）启动一个新的行动倡议，打击利用供应链中断从事操纵价格等不法行为者。

美国之音报道，美国司法部的反垄断部门还成立了一个工作组，与五眼联盟国家的相关部门合作打击全球供应链中的“串通行为”。

最初由冠病大流行引起的供应链中断导致价格持续上涨后，美国司法部的反垄断局与联邦调查局宣布采取这项举措，以阻止、发现和起诉那些利用供应链中断从事“串通行为”的人。

司法部负责反垄断事务的助理部长坎特（Jonathan Kanter）在一份声明中说：“不应允许利用暂时的供应链中断来掩盖非法行为。反垄断局不会允许公司进行串通，以供应链中断为幌子向消费者收取过高的费用。”

美国联邦调查局负责刑事调查的助理局长克萨达（Luis Quesada）在声明中说：“冠病大流行造成供应链中断的持续挑战，为不法者操纵价格和向客户多收费创造了机会。”

他说，联调局及其执法伙伴将继续合作，调查违反美国的反垄断法、扼杀美国经济复苏的图谋。

美国司法部说，作为这个倡议的一部分，反垄断局优先处理有关竞争对手可能利用供应链中断获取非法利润的现有调查，并正在采取措施，积极调查供应中断影响特别严重的行业中发生的串谋活动。

除了与美国执法部门合作，美国司法部的反垄断局还成立了一个工作小组，与澳大利亚、加拿大、新西兰和英国这几个五眼联盟国家的相关部门合作，关注全球供应链中的串谋问题。该工作组正利用现有的国际合作工具开发和分享情报，以发现和打击串谋计划。