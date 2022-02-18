警惕俄非法资金流入 英拒接受“黄金签证”新申请

（早报讯）英国政府决定停止接受一项投资移民计划的新申请，在俄乌局势紧张之际，对俄罗斯非法资金的流入加倍警惕。

路透社报道，伦敦一直是俄罗斯和其他前苏联加盟共和国的超级富豪首选聚集地。因此，伦敦长期以来拥有“伦敦格拉德”（“Londongrad”）和“泰晤士河畔的莫斯科（Moscow-on-Thames）”这两个具贬义的称号。

自1991年苏联解体以来，已有数以千亿计的美元从俄罗斯流入伦敦和英国的海外领土，这让一些西方盟国担心其非法资金正在全球金融体系中流动。

英国内政部长帕特尔周四（2月17日）表示，她已终止了“一级”投资者签证计划（Tier 1 system）。该计划为至少投资200万英镑（约365万新元）的外国人提供居留权，因此又被人称为“黄金签证”。

帕特尔在推特上说：“这只是我们重启打击欺诈和非法金融活动的一个开始。”

英国内政部表示，当局的审查发现其中一些个案引发“安全问题”，包括申请者非法取得金钱，并同贪腐案有关。

英国外交事务委员会于2018年发布的报告中指责一些部长对进入伦敦金融中心的俄罗斯脏钱“视而不见”，危及国家安全。

2020年，英国议会情报与安全委员会再次发出警告，表示需要做更多工作来解决“俄罗斯精英的非法金融交易”，包括彻底改革英国的一级投资者签证计划。