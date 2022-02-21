白罗斯总参谋长：俄军将在必要时返回常驻地

白罗斯总参谋长古列维奇周一（2月21日）说，俄罗斯军队将在必要时返回常驻地，但很大程度上将取决于北约是否从白罗斯和俄罗斯边境附近撤军。

据路透社报道，北约称俄罗斯在白罗斯部署了冷战时期以来最大规模军事力量进行联合军演。

这项联合军事演习本月10日开始，原定星期天（20日）结束，但白罗斯国防部长赫列宁说，这场联合军演将延长因为俄罗斯和白罗斯边境的军事活动增加，也与乌克兰东部顿巴斯地区紧张局势加剧有关。

白罗斯国防部21日采取更强硬立场，总参谋长古列维奇在声明中说：“只有在出现客观必要时，俄罗斯武装力量的部队才会返回其常驻地，这个时间表由我们自己决定。”

古列维奇说：“这也要看我们的西方同行的决定。他们在东欧地区部署的军队和武器，包括在白罗斯边境，是影响当前局势发展的因素之一。”他说，明斯克认为他们有权要求美国和北约从白罗斯边境撤军。

另据俄罗斯卫星通讯社报道，乌东自行宣布成立的顿涅茨克人民共和国驻停火协议监督和协调联合中心代表团发布消息称，乌克兰军队一天内54次违反停火协议，包括使用明斯克协议禁止的武器。

俄罗斯联邦安全局消息称，一枚从乌克兰发射的炮弹击中俄联邦安全局罗斯托夫州边防管理局的一个哨所，建筑物被完全摧毁，但无人员受伤。

消息称，2月21日上午9时50分，一枚从乌克兰境内发射的炮弹完全摧毁了俄联邦安全局罗斯托夫州边防管理局的一个边防哨所，该建筑物距俄乌边境约150米。没有人员受伤，工兵在现场工作。