因应俄承认乌东两分离主义地区独立 德暂停北溪二号项目审批

德国总理朔尔茨周二（2月22日）说，因应俄罗斯承认乌东两个分离主义地区独立，他将暂停与俄罗斯的北溪二号（Nord Stream 2）天然气管道项目的审批进程。

据法新社报道，朔尔茨在与到访的爱尔兰总理马丁举行联席记者会时说，他已下令重新审核北溪二号天然气管道项目的审批进程。

随着与俄罗斯对峙日益升温，西方盟友和乌克兰均认为上述项目是关键的交易筹码。

朔尔茨说：“这听起来有些技术性，但是必要的行政程序，没有管道认证，北溪二号管道项目就无法启动运行。”

长期以来，北溪二号天然气管道项目是德国与盟友关系紧张的源头。德国盟友辩称，俄罗斯可通过该项目增加德国对其能源供应的依赖。

周二较早时，乌克兰总统泽连斯基也要求立即终止北溪二号天然气项目，中断俄罗斯通过该项目向德国输送天然气。

泽连斯基上周与到访的朔尔茨说，俄罗斯已将北溪二号管道当做“地缘政治武器”。

朔尔茨22日说，暂停北溪二号项目审批进程仅是“具体”的一步，接下来还将实施更多对俄国的制裁。

乌克兰外长库列巴欢迎德国总理的决定。库列巴发推文说：“这是当前局势作出的道德、政治和实际正确的一步。真正的领导者将在艰难时候作出艰难的决定。”

俄罗斯副外长鲁坚科回应朔尔茨决定时说，莫斯科什么都不怕，也“不相信眼泪”。