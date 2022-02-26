欧盟禁止接受俄公民逾10万欧元存款

欧盟禁止接受在俄居住的俄罗斯公民超过10万欧元（约15万2502新元）存款。

欧盟官方杂志（Official Journal of the European Union，简称OJEU）发表的文件说，禁止接受在俄居住的俄罗斯公民，或在俄设立的法人、组织或机构处任何存款，前提是这些个人或实体在信贷机构的存款总额超过10万欧元。

此项禁令不适用于欧盟公民，也不适用于持有欧盟临时或永久居留证者。

此决定是对欧盟已实施七年多的对俄经济制裁的补充。所有制裁的有效期至2022年7月31日，并可能延长。此前这些经济制裁措施已多次延长。

俄罗斯总统普京周一（2月21日）签署法令，承认“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”的主权。2月24日，俄罗斯发动乌克兰去军事化的特别军事行动。作为回应，西方国家启动自2014年以来的新一轮制裁。

新制裁涉及俄罗斯的多家大银行，包括储蓄银行和外贸银行。多家国有公司被限制吸引外国资本，同时也对俄高科技产品出口受到限制。德国停止对北溪二号管道的认证审批。英国禁飞俄罗斯航空公司的航班。

俄罗斯表明，已提前制定应对新一轮制裁的计划，并将为被制裁企业提供任何必要支持，确保经济平稳运行。俄罗斯也在制定报复措施，但细节尚不明。现已采取的措施，包括禁止英国航班飞越俄罗斯领空。