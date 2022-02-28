联合国安理会通过决议 联大将讨论俄入侵乌事件

（早报讯）联合国安全理事会以11票通过了召开联合国大会特别会议讨论俄罗斯入侵略乌克兰事件的决议。这个联大特别会议将在周一（2月28日）召开。

英国广播公司（BBC）报道，由美国和阿尔巴尼亚联合提出的这项决议于美国纽约时间星期天下午（新加坡周一凌晨）进行表决。11个成员国投了赞成票，俄罗斯是唯一投反对票的成员，中国、印度和阿拉伯联合酋长国则再次投了弃权票。

根据一项极少动用的条款，包括俄罗斯在内的五个安理会常任理事国，在这次投票中不能动用否决权。安理会15个成员国中只要有九个同意就可召开联大特别会议。在2月25日的安理会会议上，由于俄罗斯行使否决权，美国和阿尔巴尼亚谴责俄罗斯在乌克兰采取军事行动的决议未能通过。

美国驻联合国大使格林菲尔德说：“这是数十年来联合国首次召开这样的会议。”她说：“这是一个非常时刻。我们需要采取非比寻常的行动来应对这个对我们国际体系的威胁，并尽我们一切所能来帮助乌克兰及其人民。”

格林菲尔德告诉安理会，俄罗斯总统普京在没有面对乌克兰的核威胁的情况下，下令俄军核武部队进入戒备状态，“他并未受到北约威胁，这个防御联盟将不会在乌克兰境内作战。我们敦促俄罗斯降低它有关核武器的言论。”

格林菲尔德说，预计联大最快将在周三就一项类似决议进行表决。在联大会议上，没有成员国可以行使否决权。虽然联大决议不具约束力，但其决议仍可发挥政治影响力。

美国与其盟友把联合国的行动视为一个展现俄罗斯因入侵乌克兰而被孤立的机会。