淡马锡：在俄罗斯与乌克兰曝险”微不足道“

（早报讯）新加坡投资公司淡马锡控股（Temasek Holdings )表示，它在俄罗斯和乌克兰的基本曝险"微不足道"，但强调它将遵守投资和运营所在的司法管辖区的法律和监管义务，包括制裁行动。

淡马锡发言人在回复《联合早报》询问时说："我们在俄罗斯有几个第三方基金的名义上遗留曝险，而我们并没有在俄罗斯或乌克兰展开积极投资活动。”

发言人也说：“我们的一些投资组合公司在该地区有持股，但我们了解这些持股价值并不显著。”

截至去年3月31日，淡马锡价值3810亿元的净投资组合中，只有12%位于欧洲、中东和非洲（EMEA）。它近三分之二的资产位于亚洲，大部分又是位于新加坡和中国。

考虑到俄罗斯入侵乌克兰的事态空前严重，我国周一（2月28日）宣布将对俄罗斯实施制裁，包括禁止一些与俄罗斯相关的俄罗斯银行和金融交易，是东南亚首个决定制裁俄的国家。

谈起我国制裁行动带来影响，淡马锡发言人说："作为投资者，我们遵守新加坡，以及我们投资或业务所在的管辖区的法律和法规义务。同样地，我们希望我们的投资组合公司遵守他们在投资或运营所在的司法管辖区的法律和法规义务。“

发言人还强调，淡马锡支持一个基于规则的国际秩序，让企业、政府和社区可以和谐地共同生活和工作。它说：”我们与国际社会希望俄乌地区的冲突能和平解决，不再有任何无辜生命损失。“