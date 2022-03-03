联大压倒性通过俄撤军议案

联合国大会周三（3月2日）以压倒性票数通过决议，谴责俄罗斯侵略乌克兰，要求莫斯科停止战斗，无条件撤军。

综合路透社和美国有线电视新闻网（CNN）报道，联合国安全理事会上周要求193个成员国就乌克兰危机召开特别会议，为40年来首见。历经近三天发言，141个成员国支持谴责俄罗斯侵略乌克兰，俄国、白俄罗斯、朝鲜、叙利亚和厄立特里亚投下反对票，中国、印度、伊朗等35国选择弃权。

表决结果显示在联合国总部大会堂荧幕时，在场代表纷纷起立鼓掌。

议案表决前，乌克兰常驻联合国代表凯斯利亚在大会堂内获响亮掌声肯定。表决结束后，联合国秘书长古特雷斯赞扬联大决议传达的讯息。

古特雷斯说：“大会讯息嘹亮明确：立即停止乌克兰境内战斗，让枪安静下来，打开对话与外交大门。乌克兰领土完整与主权必须依联合国宪章获得尊重。”

俄罗斯上周大举入侵乌克兰后遭顽强抵抗，未能迅速拿下乌克兰首都基辅等重要据点，如今加强攻势，乌克兰难民危机加剧。

联大谴责（deplore）俄罗斯侵略乌克兰、要求立即全面无条件撤军的决议没有法律约束力，仅在国际社会具有政治影响力。

俄乌战争一周前爆发，美国随即在联合国安理会起草决议案，谴责俄罗斯入侵乌克兰。11国投下赞成票，但具联合国安理会常任理事国地位的俄罗斯行使否决权，中国、印度、阿联酋则弃权。

美国随后联手众多西方国家推动联大本周召开第11次特别会议。根据联合国网站，上次由联合国安理会召集联合国大会的特别会议是在1982年。

美国常驻联合国代表格林菲尔德敦促其他联合国成员国要求俄罗斯为侵略乌克兰负责时说，影像显示俄军将集束炸弹等日内瓦公约禁止的武器运进乌克兰。这些武器格外致命，不该出现在战场上。

俄罗斯常驻联合国代表涅边贾否认莫斯科锁定攻击乌克兰平民，并警告联大通过谴责俄罗斯的决议可能导致紧张情势进一步升温。

中国常驻联合国代表张军解释中方弃权决定时说：“这项决议草案事先没有在全体会员国范围内进行充分磋商，没有全面考虑当前危机背后的历史经纬和复杂矛盾，没有强调安全不可分割原则的重要性，也没有突出推动政治解决、加大外交努力的紧迫性。这些都与中国一贯坚持的立场主张不符，我们不得不对决议草案投了弃权票。”