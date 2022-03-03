韩总统候选人尹锡悦和安哲秀宣布合力竞选

韩国最大在野党国民力量总统候选人尹锡悦和国民之党总统候选人安哲秀周四（3月3日）在国会召开记者会，宣布合推单一候选人，并将在大选后立即推进两党合并。

据韩联社报道，两名候选人说，双方决定合推单一候选人，以实现更好的政权交替，建设更美好的韩国。

两人宣言称，“我们是一个团队，将弥补彼此的不足之处，务必实现政权更迭，建立一届成功的政权。我们想要建立一个面向未来、创新改革的国民统合政府。国民统合政府的总统将与总统职务交接委员会协商组建共同政府，顺应历史潮流和国民意愿，绝不专断独行”。

谈及为何选择退选改支持尹锡悦参选，安哲秀说，即使个人利益受损也要做出符合大义的正确决定，此次是为了实现政权交替，建设更美好的韩国而决定退出。

尹锡悦说，将接受安哲秀的意向，务必取得大选胜利，共同建立国民统合政府并取得成功。

考虑到明天（4日）开始举行提前投票，安哲秀的退选将对本届大选格局产生的影响备受关注。

政界普遍认为，尹锡悦很可能由此得到更多的游离选票，进而拉大与执政党共同民主党候选人李在明之间的差距。也有分析认为，目前选票印刷已完毕，加上安哲秀支持层的选票较为分散，协同效应该不会很大。

根据韩国民调机构Realmeter2日发布的结果，尹锡悦的支持率为46.3%，李在明的支持率为43.1%，两人的支持率差距在误差范围内。安哲秀的支持率为6.7%，沈相奵的支持率为1.9%。

韩国第20届总统选举将于3月9日举行。

韩国中央选举管理委员会3日宣布，从第20届总统选举倒计时六天当天起，直至3月9日晚上7时30分，禁止公布选举相关民调结果，以及援引当天以后进行的民调结果进行报道。