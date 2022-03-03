俄罗斯公司冲去中资银行开人民币户头

（早报讯）知情人士称，在俄罗斯面临国际制裁的影响下，许多俄罗斯公司纷纷跑到设在俄罗斯的中国国有银行询问开设新账户事项。

根据路透社报道，这位在中国国有银行莫斯科分行工作的知情人士说：“在过去几天里，有至少200至300家公司与我们接洽，个个都希望开设新的银行账户。”

由于无权与媒体交谈，这名知情人士拒绝透露姓名和他在银行的身份。

据报道，目前尚不清楚俄罗斯对中资银行开设新账户的需求有多广泛，但上述知情人士说，许多寻求开设新账户的公司都与中国有业务往来。他预计这些公司的人民币交易将会显著增加。

自俄罗斯和乌克兰之间的局势越渐紧张，西方政府也正在切断俄罗斯经济与全球金融体系的联系，促使各个国际公司停止销售、切断联系并倾销价值数百亿美元的投资。而中国则多次表示反对制裁，称制裁无效，并坚称将与俄罗斯保持正常的经贸往来。

据知，少数中国国有银行目前有在莫斯科设立据点。这包括：中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行。

路透社称，一位与俄罗斯有长期联系，也不愿具名的中国商人说，与他合作的几家俄罗斯公司现在也正在计划开设人民币账户。

这位消息人士说：“这是非常简单的逻辑。如果你不能使用美元或欧元，而美国和欧洲停止向你出售许多产品，你别无选择，你只能转向中国。这种趋势是不可避免的。”

俄罗斯主要运输和物流公司FESCO运输集团本周就表示，因为一些俄罗斯银行被踢出全球金融信息系统SWIFT，所以它将开始接受客户以人民币付款。

促进俄罗斯和中国之贸易机构负责人沉木辉说：“俄罗斯公司愿意接受人民币是很自然的。”

他也表示，中国小型出口商正遭受卢布暴跌的影响，许多出口商正在暂停交货以避免潜在损失。

隔夜（周三）俄罗斯货币兑人民币汇率跌至约17卢布的历史低点，过去一周兑人民币汇率下跌近40％。