挪威主权财富基金所持俄股票价值蒸发逾九成

（早报讯）挪威1.3万亿美元（1.77万亿新元）的主权财富基金持有的俄罗斯股票价值今年迄今已下跌约91%，剩余价值能否收回也存在不确定性。

基金首席执行官、挪威银行投资管理公司首席执行官尼古拉·坦根周四（3月3日）说：“我认为，这些股票可以卖，但问题是能不能拿得到钱。”他同意目前出售股票等同于将这些股票送予他人之说。

彭博社报道，挪威决定将俄罗斯资产从该基金中剔除，以回应该国入侵乌克兰，并要求中央银行在3月15日之前就如何撤出这些投资提出计划。总部位于奥斯陆的挪威主权基金是全球最大的上市公司投资者，投资组合中拥有9000多种股票。

据估计，该基金在俄罗斯股权上的损失可能略低于28亿美元，目前认为这些股权价值约为25亿克朗（3.80亿新元），远低于去年年底的270亿克朗.

根据周三在网站上公布的文件，挪威财富基金2021年底持最多的是俄罗斯天然气工业公司的股票，当时价值约9.32亿美元，相当于该公司的0.86%。该基金截至12月底共投资了51家俄罗斯公司。

尽管如此，按照年初的评估，该基金的俄罗斯持股量仅相当于所有投资的0.2%。截至周三，该基金今年迄今整体下跌6.1%。

基金副首席执行官特隆德格兰德（Trond Grande）说，剥离所持股份的计划是在“极端不确定性”下制定的，市场基本关闭，同时祭出制裁。他说，细节可能不会公开。