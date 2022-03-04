俄乌同意建人道走廊 第三轮谈判几天内进行

（早报讯）俄罗斯与乌克兰在第二轮谈判中同意为平民建立人道主义走廊，并为战况最激烈的地方运送药物和食品，双方也同意尽快举行第三轮谈判。这是俄乌谈判首次有进展迹象，但乌克兰指谈判并没有达到它所期望的结果。

路透社和新华社综合报道，俄乌代表团周四（3月3日）在白罗斯境内的别洛韦日森林进行了约三小时的谈判。俄方代表团表示，谈判取得了“实质性进展”，乌方代表团指双方就为平民提供协助达成谅解，但基辅并没有得到它所希望的结果。

乌克兰总统办公室顾问波多利亚克说，双方同意特定地点可能暂时停火以协助平民撤离，“换句话说，并不是所有地方都停火，只有在为人们提供人道主义走廊的地方暂时停火。”

在谈判开始前，波多利亚克列出谈判三个关键议题，分别是立即停火、达成停战协定和建立人道主义走廊。

另据塔斯社，俄罗斯代表团团长、总统助理梅金斯基在谈判结束后表示，双方在谈判中详细讨论三个议题，涉及军事、国际人道主义和政治解决冲突。本轮谈判解决的主要问题事关冲突地区的平民安全，双方“就建立人道主义通道疏散平民以及疏散平民时在人道主义通道相关区域暂时停火达成一致”。梅金斯基认为这是“实质性进展”。

塔斯社还报道，俄方谈判代表、俄国家杜马（议会下院）国际事务委员会主席斯卢茨基表示，与乌方的第三轮谈判将在未来几天内进行。他还说，不排除俄乌代表团还需要再举行几轮谈判的可能性。

在俄乌进行第二轮谈判之时，俄军依然继续包围和袭击乌克兰各城市，乌东最大港口城市马里乌波尔（Mariupol）更遭到猛烈轰炸，且断水断电，当地官方表示无法撤离伤员。

乌克兰总统泽连斯基同日早前表示，如果俄罗斯能在平等基础上对待乌克兰，并持真诚态度与乌克兰进行谈判，双方才有可能为摆脱战争找到出路。