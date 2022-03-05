俄推新法案打击“假新闻” 西方各大媒体暂停在俄采访

（早报讯）在俄罗斯通过一项打击“假新闻”的法案后，英国广播公司（BBC）、彭博社、美国有线电视新闻网（CNN）等欧美主要媒体均暂停了其记者在俄罗斯境内的采访工作。

路透社报道，英国广播公司总裁戴维（Tim Davie）说，俄罗斯的新法似乎把独立新闻程序视为刑事罪行。“这让我们别无选择，只能暂时中止俄罗斯联邦所有BBC新闻记者及其支持人员的工作，与此同时，我们将对这一不受欢迎的事态发展的整体影响进行评估。”

彭博社周五（3月4日）做相同决定时表示，俄罗斯推出的新法意味着被指蓄意传播“假”新闻的人可能面临监禁。

彭博社总编辑米思伟（John Micklethwait）说：“俄罗斯修改刑法似乎旨在以任何联想为由把任何独立记者变成罪犯，这表示我们已不可能在其境内进行类似正常的新闻报道。”

同日，加拿大广播公司（CBC）也以相同理由宣布暂停在俄罗斯的现场报道工作。

CBC在网上发表声明说，该公司“非常关注俄罗斯通过的一项新法，该立法似乎将独立报道乌克兰和俄罗斯的当前局势定性为犯罪活动。”

美国CNN也表示将停止在俄罗斯播出，并将继续评估形势和下一步行动。

依照俄罗斯国会通过的新法，任何人若被发现蓄意传播“假”新闻，可面对的最高刑罚是监禁15年。