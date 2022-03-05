朝鲜试射时间点敏感 距离韩国总统选举投票日仅四天

（早报讯）韩联社报道，朝鲜在距离韩国总统选举投票日仅剩四天之际再次发射疑似弹道导弹。有意见认为，朝鲜在此时发射导弹或考虑到韩国即将举行总统选举。韩国的缺席投票周五（3月4日）开始，于周六（5日）结束。

也有分析人士指，在俄罗斯与美国围绕乌克兰局势展开新一轮激烈交锋的情况下，朝鲜试图继续发起武力示威，增加对美的谈判筹码。

此外，虽然朝鲜的发射地点属于“郊区”，但相对来说还是可能有很多朝鲜民众会知道发射情况，因此朝鲜或想借此次试射巩固内部团结。

韩国联合参谋本部周六通报，韩国军方探测到朝鲜在当地时间周六早上8时48分（新加坡时间周六早上7时48分），从平壤顺安一带向东部海域发射一枚疑似弹道导弹的飞行器。

这是今年以来，朝鲜方面第九次进行导弹试射活动。韩国军方正分析该飞行器的射程和射高等参数。

由于近日在朝鲜平壤和西部地区探测到疑似试射导弹的动向，韩国军方一直密切监视相关动向并维持应对态势，对可能出现的追加发射做好准备。

韩国国家安全保障会议（NSC）常委会于周六上午10时召开紧急会议，就朝鲜当天试射导弹讨论应对方案。

自金正恩2011年年底执政以来，朝鲜在平壤共发射五次弹道导弹，其中三次在今年进行。