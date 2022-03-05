卢布贬值未来堪忧 俄罗斯人急购商品

（早报讯）西方国家对俄罗斯的制裁令卢布本周贬值达三分之一。通货膨胀的压力当前，加上一些大型连锁店撤离，好些民众涌入商店抢购与囤积货品。

路透社报道，好些奢侈品集团撤离，瑞典连锁家具商宜家（IKEA）已宣布将退出俄罗斯市场，俄罗斯多地的宜家门市出现排队人潮，好些人想着尽早把所需要的家居用品买好。

在距离莫斯科217公里的罗斯托夫（Rostov），打算购买办公柜和桌子的女子维多利亚·沃罗希纳告诉记者：“有些我本来打算4月才来买的东西，今天赶紧来买。”她还说，有朋友也托她办货。

西方制裁使得俄罗斯中央银行的6400亿美元（近8698亿新元）外汇储备大部分遭到冻结，并把多家俄罗斯银行排除在环球银行金融电信协会（SWIFT）支付系统之外，卢布大跌。

俄罗斯各大城市看来平静，没有太多金融业和市场遭到危机重创的迹象。只不过，一些商店出现排队购物人群，人们要赶在货架清空和价格上扬前扫货，多半是要买高档货和硬体设备。

住在莫斯科的男子德米特里向记者抱怨，“我想买的一个手表，约一周前要价4万卢布（近514新元），现在卖10万卢布（1284新元）左右。”

购物潮预料会逐渐消退。在卢布存款大幅贬值及利率调高一倍至20%的情况下，拥有房贷的俄民众财富将大大缩水。

牛津经济研究院预测，到年底，俄国内需求将萎缩11%，2023年失业率将上升1.9个百分点。

政治风险咨询公司欧亚集团（Eurasia Group）的分析师扎克·威特林（Zach Witlin）指出，制裁致货品价格上涨和数码支付中断，冲击消费者。他补充道，虽然消费者不是制裁目标，但由于人们的恐惧和谨慎，制裁令他们承受了更大的影响。宜家等外国品牌的退出造成了“雪球效应”。

华尔街投资银行摩根大通（JPMorgan）预估，制裁将令俄罗斯国内生产总值（GDP）在第二季萎缩达35%，全年经济下滑7%。

一些俄罗斯人选择离开。罗斯托夫一名自由工作人莉蒂亚说：“物价涨约两成了……我和家人今天就离开俄罗斯。”