伊朗核协议进展或因俄罗斯受阻

（早报讯）伊朗原子能组织主席伊斯拉米周六（3月5日）在德黑兰说，他同来访的国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西同意解决双方在伊核计划保障监督领域悬而未决的问题。

综合外电报道，伊朗核协议长期停摆的问题之一，是伊朗有三个未申报的设施被发现有铀，伊朗要求IAEA停止调查。伊朗与IAEA周六宣布达成协议，在接下来三个月内将提出相关说明文件，这或许能使伊朗核协议的恢复出现进展。

伊斯拉米说，希望伊朗和IAEA的合作是非政治化的，双方应以完全专业的方式处理双方间存在的问题，希望双方“正在建立的新互动和新路径”能够帮助伊朗发展。

格罗西则表示，他一直同伊朗方面保持定期接触；伊朗核问题全面协议相关方谈判，以及伊朗与IAEA的合作是相互关联的。如果伊朗和IAEA不能就保障问题达成协议，伊核谈判也很难达成协议。

不过这项消息宣布后不久，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，俄罗斯已经要求美国书面保证，与乌克兰相关的对俄制裁“不会透过任何方式损害俄罗斯与伊朗进行全面的自由贸易、经济投资和军事技术合作权”。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。俄罗斯的这项新要求可能会成为伊朗核协议发展的新阻碍。