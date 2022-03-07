十大世界级企业撇开“赚钱理念” 与正义同在

（早报讯）俄罗斯入侵乌克兰遭全球谴责也触动了一系列的制裁行动。全球多个世界级企业也撇开“赚钱理念”，直接与俄罗斯断绝所有业务关系。

在过去12天里，俄罗斯银行除了已经被禁止进入SWIFT国际支付系统之外，其中央银行也无法使用它的6300亿美元的大部分外汇库。而且，跟俄罗斯总统普京关系密切的俄罗斯富豪们的海外资产也全被没收，该国的各大企业的股票也已从全球各个主要指数中剔除。卢布更是跌至历史低点，俄罗斯的债券信用评级已被下调至垃圾级。

在这不到两个星期的时间里，市场不断被多个大新闻接二连三充斥着。这里我们就简单列出这些日子陆续在俄罗斯放弃投资或暂停业务的10大企业。

1.苹果（Apple）

上周二（3月1日），在俄乌冲突进入第六天，苹果宣布暂停在俄罗斯的一切销售活动，而且也禁止与俄罗斯有关连的新闻媒体通过苹果在俄罗斯以外的App Store下载。

苹果发言人说：“我们对俄罗斯入侵乌克兰深表关切，并与所有因暴力事件而遭受痛苦的人站在一起。我们支持人道主义的努力，为正在蔓延的难民危机提供援助，并尽我们所能支持我们在该地区的团队。”

根据BBC称，Counterpoint研究显示，苹果的iPhone是俄罗斯第三畅销的智能手机，占俄罗斯所有销售手机的13％。

2.英国石油公司（BP）

2月27日，在俄罗斯入侵乌克兰后的第四天，英国能源巨头英国石油就很快的宣布终止与俄罗斯国有天然气公司Rosneft长达30年的合作关系，并将退出其19.75％的股份。这将让英国石油损失260亿美元，也让该公司的全球石油和天然气产量削减三分之一。

虽然如此，英国石油主席隆德（Helge Lund）说：“英国石油在俄罗斯经营了30多年，与杰出的俄罗斯同事合作。然而，这次军事行动代表着最基本信念的变化。”

3.蚬壳石油公司（Shell）

在英国石油公司做出决定的第二天，也就是开战的第五天，蚬壳石油也效仿英国石油，表示将退出俄罗斯业务。蚬壳宣布将撤出与俄罗斯能源公司Gazprom的多个合资企业，包括在Sakhalin-II液化天然气设施中27.5％的股份、在Salym石油开发公司和Gydan能源公司中50％的股份。它也将退出几乎已经停产的Nord Stream 2天然气管道项目。

蚬壳首席执行官伯登（Ben van Beurden）说：“我们对乌克兰的生命损失感到震惊，我们对此深表遗憾，这是一种威胁欧洲安全的毫无意义的军事侵略行为。”

该公司表示，截至去年底，蚬壳在俄罗斯各个企业中拥有价值约30亿美元的资产。

4.埃克森美孚（ExxonMobil）

埃克森美孚紧随在后，于上周二（3月1日）表示停止价值超过40亿美元的俄罗斯石油和天然气业务，并采取步骤退出Sakhalin-I合资企业。这也是俄罗斯最大的国际直接投资项目之一。

埃克森美孚表示不会投资俄罗斯的新开发项目，并谴责这场战争。该公司在一份声明中表示，它支持国际社会对俄罗斯入侵的反应，并将遵守所有制裁措施。

5.汇丰银行（HSBC）

据路透社报道，汇丰银行表示将终止与多家俄罗斯银行的关系，包括受到制裁的第二大俄罗斯银行VTB。

该报道说，汇丰银行在俄罗斯的年营业额是1500万美元。

6.福士伟根（Volkswagen）

拥有豪华品牌保时捷（Porsche）和奥迪（Audi）以及西雅特（Seat）和斯柯达（Skoda）品牌的德国汽车制造商福士伟根，于3月3日（开战的第八天）表示，它将即刻暂停向俄罗斯经销商交付汽车，并停止在俄罗斯的两个工厂的一切汽车生产活动。

据《华尔街日报》报道，俄罗斯市场占福士伟根全球销量的2.4％。

7.迪士尼（Disney）

美国迪士尼则是第一家停止在俄罗斯影院上映的大型娱乐公司。自俄罗斯开战以来，迪士尼就停止在俄罗斯发行属下的所有电影。原本在接下来的几个月里，迪士尼其实是为俄罗斯市场准备了多部大型影片，毕竟该公司是拥有星球大战和漫威等大型制作的特许经营权的。

8.网飞（Netflix）

自俄罗斯侵略乌克兰，流媒体巨头网飞就停止在俄罗斯的所有收购计划。网飞也不理会俄罗斯的广播法，直接拒绝播放俄罗斯国家频道。

四个网飞俄罗斯原创节目也被暂停，一部俄罗斯电视剧的持续制作也被停止。据《卫报》（Guardian）报道，网飞的俄罗斯原创剧包括：《王冠》（The Crown）和《布里杰顿》（Bridgerton）。该报道也说，网飞在俄罗斯拥有大约100万订户。

9.万事达（Mastercard）

全球付款巨头万事达卡在西方国家采取制裁后，也开始阻止了几家俄罗斯金融机构使用它的支付网络。万事达也表示，该公司将与各个监管机构合作，遵守合规义务。

10.威士（Visa）

全球电子付款巨头威士也不落竞争对手之后，也开始阻止俄罗斯公司使用它的业务与付款网络。

威士发言人说：“威士正在迅速采取行动，以确保遵守适用的制裁措施，并准备遵守可能实施的额外制裁措施。我们的心与乌克兰人民和所有受影响的人同在。我们希望尽快和平解决。”

除了上述十大企业外，谷歌（Google）上周四（3月3日）表示，将不再通过其搜索引擎、YouTube或外部出版合作伙伴在俄罗斯销售在线广告。而且俄罗斯国营媒体RT和Sputnik的应用程序也在周三从谷歌的Play Store中删除；微软（Microsoft）上周五（4日）也表示，暂停所有在俄罗斯的新产品和服务销售活动，并“积极”努力“帮助乌克兰的网络安全官员抵御俄罗斯的攻击”。

信用卡公司美国运通（American Express）昨日（6日）也宣布，暂停在俄罗斯的所有业务，以回应该国“对乌克兰人民的无理攻击。”

上述名单天天增加。不过，刚刚在两天前，根据路透社的一篇报道，却有交易员透露，蚬壳石油向瑞士贸易商托克（Swiss trader Trafigura）在波罗的海港口，以创纪录的超低价位，即每桶比布伦特原油便宜的价格（28.50美元），购买了一批俄罗斯原油。

虽然蚬壳已经表态要切断与俄罗斯的业务关系，但它似乎又好像还在继续购买俄罗斯石油和天然气。根据彭博社称，一名知情人士表示，蚬壳正在与政府进行讨论，并会遵守任何新定制的法规。