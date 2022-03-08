美韩等11国谴责安理会 对朝鲜射弹无作为

（早报讯）联合国安理会周一（3月7日）召开闭门会议，讨论朝鲜试射弹道导弹问题，但会议再次无果而终。会后，韩国和美国等11国常驻联合国代表发表联合声明，谴责安理会对朝鲜日益加剧的无常行为毫无作为。

韩联社引述法新社报道称，安理会当天举行闭门会议，对朝鲜3月5日试射弹道导弹的应对方案进行讨论，但因俄罗斯和中国的反对，会议未能发表主席新闻谈话。

会后，美国驻联合国大使格林菲尔德与韩国驻联合国大使赵显等人士发表联合声明，指安理会未对朝鲜射弹采取任何措施，这不仅影响安理会在朝鲜问题上的可信度，还将导致核不扩散体系弱化。安理会对朝鲜屡次明确违反安理会决议负有公开指责的责任。

声明还呼吁，会员国须一致谴责朝鲜危险的非法行为，并呼吁各国履行安理会的对朝决议。格林菲尔德表示，相关国家始终争取与朝鲜进行认真、可持续的外交，呼吁朝方就对话提议做出积极回应。

此前有人推测，考虑到中方代表3月4日在安理会闭门会议上表示已向中国政府提交涉及朝鲜射弹行为的声明草案，为中方或同意安理会发表对朝声明留下余地，但中国政府最终表示反对。

朝鲜今年来共发射11枚弹道导弹。但联合国安理会遭中俄反对而未能采取任何对朝应对措施。因此，美国、韩国和日本等国家通过另行发表联合声明谴责朝鲜射弹行为。