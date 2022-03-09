韩国第20届总统选举开始正式投票

（早报讯）韩国第20届总统选举在当地时间周三（3月9日）清晨6时（新加坡时间周三清晨5时）开始正式投票。

新华社报道，超过4400万登记选民将前往全国各地投票站，投票选出新一届韩国总统。

据韩国中央选举管理委员会发布的消息，本届总统选举在全国设有14464个投票站，比上一届增加500个。

普通选民的投票时间为清晨6时至傍晚6时，冠病患者和正在接受隔离的选民可于当天傍晚6时至晚上7时30分前往投票站投票。选民投票全程须戴口罩。

执政党共同民主党候选人李在明和最大在野党国民力量党候选人尹锡悦是本届总统选举的最热门人选。此前多次民意调查显示，两位候选人支持率接近，形成两强格局，选情胶着。

本届总统选举共有14名候选人登记，其中国民之党候选人安哲秀在最后阶段宣布弃选，与尹锡悦联手。新浪潮党候选人金东兖弃选，宣布支持李在明。

3月4日至5日，韩国第20届总统选举举行“提前投票”。“提前投票”是指允许选举投票日当天可能因故缺席投票的选民提前行使投票权，旨在提高选民投票积极性。据韩国中央选举管理委员会公布的统计数据，“提前投票”投票率达到36.93%，创下韩国2014年地方选举首次采用这一制度以来的最高纪录。

韩国1987年改宪实行总统全民直选制，总统由国民直接选举产生，任期五年，不得连任。