核电站断电 乌克兰发出安全风险警告

（早报讯）位于乌克兰首都基辅北部的切尔诺贝利核电站以及核电站的安全设施已经完全断电。乌克兰能源供应商Ukrenergo在社交媒体发布消息，指俄持续进行的军事行动令他们“无法修复线路”。乌方官员警告，断电带来潜在安全风险。

法新社报道，于1986年发生过史上最严重的核灾难后关闭的切尔诺贝利，尚有2000多名员工在厂区进行维护工作，以防再发生辐射外泄事故，俄军占领核电站后，乌克兰人员继续操作，他们已经工作了13天。

一条通往切尔诺贝利废弃核电站的电缆被切断。国际原子能机构（IAEA）周二（3月8日）说，已经无法收到来自切尔诺贝尔核电站的数据，非常担忧核电站工作人员的状况，他们在作业时会受到俄罗斯军队的监控。IAEA总干事格罗西（Rafael Grossi）呼吁俄军让工作人员换班。

俄军入侵，使得乌克兰核电厂、原子物理实验室、核废料处理设施遭到不同程度的破坏。但IAEA认为，电缆切断一事不会对安全构成重大影响。IAEA理事会定周三在维也纳开会，讨论乌克兰的情况。

然而，乌克兰国有核电公司Energoatom说，由于乏燃料的温度将逐步上升，可能导致辐射释放。

彭博社报道，乌克兰国家核监管局在随后的报告中说，切尔诺贝利核电站有应急柴油发电机，燃料充足，可以为关键系统提供48小时后备支持。该部门称，在切尔诺贝利核电站外发生的战斗使电缆的维修变得复杂，断电也影响了其他城镇，目前尚无法与该厂工作人员进行电话沟通。

研究切尔诺贝利事故造成的长期健康影响的伦敦帝国理工学院学者托马斯（Geraldine Thomas）说：“储存在现场的乏燃料棒已经冷却了22年，它们不会产生大量的热量，因此释放辐射的可能性非常小。”

切尔诺贝利工厂的一处新存储设施是与美国企业Holtec International Corp共同建造的。该设施去年11月落成，旨在每年为乌克兰节省2亿美元（2.73亿新元），因为如果没有该设施，乌克兰需要将乏燃料送到俄罗斯。

乌克兰外交部长库列巴希望俄军能彻底遵守停火，以便修复电路，他在社交媒体发文说，核电站只有48小时的备用电力，随后冷却系统将失效，可能致核辐射外泄。