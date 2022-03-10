韩国当选总统尹锡悦与拜登通话

韩国当选总统尹锡悦周四（3月10日）与美国总统拜登通电话。尹锡悦同天也与现任总统文在寅通电话。

韩联社报道，这是尹锡悦发表胜选感言五个小时后，也是当选后的第一个日程。

据最大在野党国民力量介绍，尹锡悦周四上午10时10分许在位于首尔瑞草洞的私宅同拜登通电话，时长约10分钟。据悉，尹锡悦原计划于11日与拜登通电话，但应美方要求提前至周四上午通话。

尹锡悦原定周四上午10时前往国立首尔显忠院参拜，但因上述日程被迫推迟。

另据路透社报道，美国白宫发言人当地时间9日就尹锡悦当选韩国总统表示祝贺，并称韩美两国经贸和人民友谊的纽带坚如钢铁，拜登政府期待与韩国当选总统尹锡悦继续保持合作。

值得关注的是，相较于以往历届当选人与美国总统通话的时间点，此次韩美双方属于火速通话。分析认为，在俄罗斯入侵乌克兰等国际形势严峻情况下，此次通话意在凸显韩美同盟坚不可破。

综合彭博社和韩联社报道，此次总统选举是韩国历史上最势均力敌之一，此前从未竞选公职的尹锡悦击败执政党共同民主党候选人李在明。

根据已统计的99%选票，尹锡悦获得48.6%，李在明获得47.8%。新总统将于5月就任。尹锡悦和李在明的得票率差距仅为0.8%，只差25万票。直到计票一半左右，李在明还以微弱优势占上风，但计票率达到51%时，尹锡悦反超李在明，之后一直在0.6至1%差距之内领先。