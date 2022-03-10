日相祝贺尹锡悦当选韩国总统

日本首相岸田文雄周四（3月10日）欢迎最大在野党国民力量党候选人尹锡悦当选韩国总统，并向他表达由衷的祝贺。

据日本共同社报道，岸田文雄说：“期待新一任总统的领导能力，将为改善（日韩）关系与日本密切合作。”

报道称，日本政府尝试在尹锡悦5月正式就任前，与下一届韩国政府接触。尹锡悦展示出改善对日关系的想法，有意见认为尹锡悦当政对日本来说是个好机会，期待日美韩能够在对朝鲜问题上合作顺畅。

另据韩联社报道，朝鲜尚未就尹锡悦当选韩国总统发表官方立场。分析指出，根据朝鲜通常在保守政党候选人当选后较晚表态的先例，朝鲜此次快速作出反应的可能性不大。

朝鲜对外官媒朝中社和平壤广播电台，以及劳动党机关报《劳动新闻》和朝鲜中央广播电台当天仅报道朝鲜领导人金正恩视察国家宇宙开发局和冠病疫情消息，对韩国的报道内容也仅限于冠病确诊病例激增相关内容。

朝鲜一般固守以往报道韩国大选消息的先例。如果对朝鲜态度强硬的保守阵营候选人当选，朝媒会难掩不满之意；如果进步派候选人当选，朝媒则会给出相对友好评价。

前总统朴槿惠2012年在总统选举中获胜后，朝媒第二天用极简内容和形式进行报道，报道中甚至未提及朴槿惠姓名和得票率。前总统李明博2007年在总统选举中获胜后，朝媒足足沉默了一周。

反之，现任总统文在寅五年前确定当选第二天，旅日朝鲜人总联合会机关报《朝鲜新报》报道称，这是实现政权更替的民众力量。朝中社随后也进行报道。