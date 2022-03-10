英外长警告：俄国使用化学武器将是严重错误

（早报讯）英国外交部长特拉斯说，英国非常担心俄罗斯在乌克兰使用化学武器。她警告，俄罗斯总统普京若使用化学武器将是一个严重的错误。

法新社报道，特拉斯周四（3月10日）说：“我们对俄罗斯可能使用化学武器非常关注……我们曾经看到俄罗斯在处理危机时使用这些武器。这将是俄罗斯的一个严重错误，是普京所犯下严重错误的延伸。”

2018年，俄罗斯前双面间谍斯克里帕尔和女儿尤利亚在英国遭到诺维乔克（Novichok）神经毒剂攻击，英国政府认为俄国“极可能”与此事件有关。

诺维乔克是苏联在上世纪90年代研发的强力神经毒剂，可通过液体、粉末或气溶胶状态投放，被称为第四代化学武器。这种毒剂会引发肌肉痉挛，可能导致心脏骤停或是致命性肺部积液，以及损害器官和神经细胞。

英国针对俄国使用化学武器的评论，是在美国否认俄国再次指责华盛顿在乌克兰经营生物战实验室的一天后发表的。

俄罗斯周二（8日）重申数年来的指控，称美国正在与乌克兰实验室合作开发生化武器。美国国防部发言人科比反驳俄国的指控“荒谬可笑”，是典型的俄国宣传。

白宫新闻秘书普萨基周三（9日）也说，俄国可能会在乌克兰使用化学或生物武器，或者制造使用这些武器的“假旗”行动。普萨基在推特上也批评俄国散布美国正在乌克兰开发化学武器的“虚假声明”。

周四早些时候，英国武装部队部长海皮被问及若俄国使用化学武器，是否可能越过西方国家的红线，导致北约成员国卷入冲突。

他回应说：“我认为现在对这一红线的位置作出任何坚定的承诺都是无益的。但我认为，普京必须非常清楚，当其他国家使用化学武器时，已经引起了国际反应。”

“我认为他（普京）应该非常迫切地反思，其他国家在使用化学武器后有什么后果。”