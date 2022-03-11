IMF总裁：俄罗斯债务违约不再是“不可能”的事

（早报讯）俄罗斯入侵乌克兰后，越来越多声音警告称，俄罗斯可能会债务违约，现在国际货币基金组织（IMF）也发出同样的警告。

新华社报道，IMF总裁格奥尔基耶娃周四（3月10日）告诉记者，俄罗斯违约不再是“不可能”的事。

格奥尔基耶娃说：“不是因为俄罗斯没有钱，而是俄罗斯不能使用这笔钱。”她说，对俄罗斯前所未有的制裁将使它难以将其在IMF的储备资产，即特别提款权转换为货币。

惠誉评级本周表示，由于乌克兰战争爆发以来采取的各种措施，俄罗斯债券违约“迫在眉睫”。信用违约互换交易价格飙升，并显示出一年内发生违约的可能性为71％，五年内为81％。

投资者和交易员一直在试图搞明白，如果俄罗斯用卢布偿还外债，信用违约掉期是否可以结算的问题。俄罗斯总统普京周末签署了一项法令，允许政府和俄罗斯公司用卢布偿还外币计价债券。

3月16日，俄罗斯的美元债券到期利息为1.17亿美元（1.6亿新元），如果以卢布支付，可能会触发信用违约掉期的结算问题。

格奥尔基耶娃表示，虽然IMF成员国对乌克兰战事高度关切，但董事会没有讨论暂停俄罗斯会员资格的事宜。她表示，只有在违反IMF协议条款规定的经济义务的情况下，才能开除俄罗斯的成员国身份，但迄今为止俄罗斯一直都履行了义务。