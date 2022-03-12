美国制裁与朝鲜导弹试射有关的俄公民和企业

（早报讯）美国对与朝鲜最近两次试射洲际弹道导弹有关联的两名俄罗斯公民和三家俄罗斯企业进行制裁。

路透社报道，美国财政部周五（3月11日）宣布，被制裁的俄罗斯公民为盖耶沃伊（Aleksandr Andreyevich Gayevoy）和查索夫尼科夫（Aleksandr Aleksandrovich Chasovnikov），两人都来自海参崴。被制裁的三家俄罗斯公司则为Apollon OOO、Zeel-M Co., Ltd和RK Briz OOO。

美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长尼尔森发表声明说，朝鲜继续公然违反国际法发射弹道导弹，对全球安全构成严重威胁。“今天的行动通过针对俄罗斯个人和实体网络来应对这一威胁，这些个人和实体同谋帮助朝鲜为其非法弹道导弹系统采购组件。”

他补充说：“美国将继续实施和执行现有制裁措施，迫使朝鲜重返外交道路，放弃追求大规模杀伤性武器和导弹。”

韩国国防部周五表示，韩美两国经精密分析研判，朝鲜2月27日和3月5日试射的弹道导弹，与2020年10月10日在劳动党建党日阅兵式上首次亮相的新型洲际弹道导弹有关。

与此同时，美国一高级官员周四表示，美国情报部门认定朝鲜利用近期发射的两枚导弹来测试其正在开发的新洲际弹道导弹系统，并表示拜登政府将宣布新制裁，以进一步阻止朝鲜购买外国技术。