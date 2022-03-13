俄指西方制裁冻结一半储备 指望中国给予援助

（早报讯）俄罗斯指西方实施的制裁已冻结其近半黄金和外汇储备，并表示指望中国帮助它抵御制裁对其经济的打击。

路透社报道，俄罗斯财长西卢安诺夫周日（3月13日）说：“我们有部分黄金和外汇储备以人民币计算。我们看到西方国家对中国施加了什么压力，限制与中国的相互贸易。当然，也存在限制使用这些储备的压力。"。

“但我认为，我们与中国的伙伴关系仍将使我们能够维持现有的合作。不仅要维持，而且还要在西方市场正在关闭的情况下增加。”

俄罗斯入侵乌克兰以来，西方国家对俄企业和金融系统实施了前所未有的制裁。西卢安诺夫周日所发表的评论是莫斯科迄今最明确的声明，即它将寻求中国的帮助以缓解经济影响。

据报道，中俄两国最近一段时间加强了合作。两国都在人权和其他一系列问题上受到西方的强大压力。

俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平也于2月4日在北京会晤，并宣布建立战略伙伴关系。两国指这一战略关系是为制衡美国的影响，并称“两国之间的友谊没有界限”。

报道指出，西方国家对俄罗斯储备的制裁已经成为俄罗斯经济最痛苦的措施之一。

一个月前，西卢安诺夫说，俄罗斯储备丰富，认为国家将能够抵御制裁，甚至考虑在市场波动平息后向外国投资者提供欧洲债券。