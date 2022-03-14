俄财长：西方制裁试图迫使俄罗斯“人为债务违约”

（早报讯）俄罗斯财政部指责西方国家试图通过空前制裁迫使俄罗斯陷入“人为债务违约”。俄财政部强调，该国将履行其债务义务。

法新社报道，俄财政部长西卢安诺夫周一（3月14日）在一份声明中说：“冻结俄罗斯银行和俄罗斯政府的外汇账户，可被视为一些国家试图主导一场没有实际经济基础的人为违约。”

西卢安诺夫否认俄罗斯“无法履行”其政府债务的义务。他说，俄罗斯已经准备根据俄中央银行在支付当天的汇率，以卢布支付债务，其中包括俄罗斯在2018年以来发行的欧元债券。

据报道，国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃周日指俄罗斯可能会出现债务违约。她说：“制裁限制了俄罗斯获取资源和偿还债务的能力，这意味着违约不再被认为是‘不可能的’。”

评级机构惠誉上周也将俄罗斯的信用评级调至垃圾级，并警告该决定反映了俄罗斯债务违约“迫在眉睫”的观点。

莫斯科对乌克兰采取的“特别军事行动”使俄罗斯被排除出全球金融市场的关键部分，引发自1991年苏联解体以来最严重的俄经济危机。

路透社报道，本周是俄罗斯在诸多制裁下所面对的又一个关口。俄罗斯有价值1.17亿美元（约1.6亿新元）债券将于本周三（3月16日）到期。届时，俄方需要支付债券息票，而且不允许以卢布或其他货币支付。

但是，俄总统普京上周颁布一项法令，除了卢布以外，禁止以任何方式支付外债，这意味着俄债券违约很可能发生。

一旦30天的宽限期过去，俄罗斯可能会在技术上拖欠美元债券的两次定期利息支付。如果发生违约，这将是自一个多世纪以前十月革命爆发以来，俄罗斯的第一次国际违约。