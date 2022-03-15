沙利文杨洁篪会晤七小时 就乌克兰等课题激烈讨论

（早报讯）美国国家安全顾问沙利文周一（3月14日）在意大利罗马，与中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪进行了七个小时的“激烈”讨论。沙利文对中国与俄罗斯站在一起表达关切并提出警告，杨洁篪强调，中方致力于劝和促谈，国际社会应共同支持俄乌和谈尽快取得实质性成果。

路透社报道，美国白宫发表声明说，沙利文和杨洁篪讨论了中美关系的一系列问题，“强调中美沟通渠道顺畅的重要性”；两人也就俄罗斯对乌克兰的战争进行了“大量的讨论”。

沙利文向杨洁篪清楚表明，美国对中国与俄罗斯结盟深感担忧。如果北京对莫斯科入侵乌克兰提供帮助，北京将面临孤立和惩罚。

路透社引述一匿名的美国高官称，沙利文在会晤中向杨洁篪直言，“某些行动可能产生的潜在影响和后果”，并指“美国与其盟友和伙伴团结同心，一定要让俄罗斯为其行动付出代价”。

该美国高官形容双方的讨论“激烈”，反映了“当前形势的严重性”。尽管周一的会晤早已计划好，但非专为乌克兰危机而安排。沙利文和杨洁篪还就朝鲜、台湾以及中美的紧张关系进行了讨论。

另据新华社，杨洁篪强调，乌克兰局势走到今天这一步，是中方不愿看到的。中方一贯主张尊重各国主权和领土完整，遵守联合国宪章宗旨和原则。各方应保持最大限度克制，保护平民，防止出现大规模人道主义危机。中方已向乌提供紧急人道主义援助，并将为此继续作出自己的努力。

杨洁篪表示，应理顺乌克兰问题历史经纬和来龙去脉，正本溯源，回应各方合理关切。着眼长远，积极倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，鼓励相关各方开展平等对话，按照安全不可分割原则，寻求构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制，维护欧洲和世界和平。

杨洁篪还强调，中方坚决反对任何散布不实信息、歪曲抹黑中方立场的言行。