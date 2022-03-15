欧盟批准新一轮对俄制裁 瞄准贸易及能源等

（早报讯）欧洲联盟周二（3月15日）批准针对俄罗斯入侵乌克兰的一连串新制裁措施，主要措施包括取消俄罗斯的贸易最惠国待遇，禁止欧盟企业投资俄罗斯油气行业，禁止向俄罗斯出口奢侈品和高级汽车，禁止俄罗斯钢铁出口至欧盟等。

路透社报道，这些制裁措施还包括冻结更多支持俄罗斯国家的商业领袖的资产，其中包括切尔西足球俱乐部老板阿布拉莫维奇(Roman Abramovich)；这些措施将于周二稍晚在欧盟官方公报公布，之后旋即生效。

欧洲联盟委员会周二发布的声明说，制裁措施包括“对整个俄罗斯能源产业新投资的深远禁令”。欧盟消息人士告诉路透社，这项措施将打击俄罗斯的石油巨头俄罗斯国家石油公司（Rosneft）、俄罗斯石油管道运输公司（Transneft）和俄罗斯天然气工业石油公司（Gazprom Neft），但欧盟成员国仍能从他们那里购买石油和天然气。

欧盟表示，将全面禁止与一些和克里姆林宫军工企业有关的俄罗斯国有企业进行交易。

欧盟对俄罗斯钢铁进口的禁令估计会影响到价值33亿欧元(49.41亿新元)的产品。

欧盟公司也将不允许对俄出口任何价值超过300欧元的奢侈品，包括珠宝。欧盟消息人士说，价格超过5万欧元的汽车出口也在禁令清单上。

欧盟还在周二同意剥夺俄罗斯的“最惠国待遇”贸易地位，为对俄罗斯商品征收惩罚性关税或直接禁止进口打开了大门。

中国通讯社报道，这是乌克兰战争爆发以来欧盟对俄采取的第四轮制裁。欧洲委员会主席冯德莱恩表示，欧盟还将寻求停止俄罗斯在国际货币基金组织及世界银行等国际组织中的会员资格。

不过，消息人士称，欧盟各成员国政府坚持制裁措施要更明确，即新措施不会阻止欧盟成员国和企业从上述三家俄企购买石油，这反映出欧盟担心制裁对油价和供应的影响。

另一方面，当地时间14日，俄罗斯政府已临时禁止向欧亚经济联盟国家出口粮食类商品以及向第三国出口糖类制品。有关粮食出口的禁令将执行至6月30日，有关糖类制品的出口禁令将执行至8月31日。