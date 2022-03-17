乌克兰指俄军轰炸收容千名平民的剧院

乌克兰当局指，乌克兰南部港市马里乌波尔市一家收容约1000至1200名平民的剧院遭到俄军轰炸，目前伤亡情况尚不明朗。

综合法新社和英国广播公司（BBC）报道，马里乌波尔市政府在社交媒体Telegram上发文称：“入侵者炮轰了剧院，一个藏有上千名难民的地方。我们不会原谅这种行为。”

马里乌波尔市副市长奥洛夫说，该市一家收容约1000至1200名平民的剧院遭到俄军轰炸，目前不清楚伤亡人数。马里乌波尔市已被俄罗斯军队包围，约有30万人受困，没有水电或天然气供应。

俄罗斯国防部否认其部队轰炸了该剧院，并指该建筑是被乌克兰极右翼组织“Azov Battalion”炸毁。

美国卫星图像公司Maxar分享的卫星影像显示，在袭击前数天，剧院外明显竖立着写上“DETI”（俄文“孩子”）的标志。

马里乌波尔市长博伊申科称，这起事件是“可怕的悲剧”。他说：“今天发生的一切只能用种族灭绝来形容”。

联合国国际法院（ICJ）法官周三以13票赞成、两票反对，裁定俄罗斯应停止对乌克兰的军事行动，其中投下反对票的法官分别来自俄罗斯及中国。

国际法院裁定，俄罗斯应立即停止自2月24日起对乌克兰领土展开的军事行动，俄国也须确保由俄政府控制或支持的武装势力不会继续展开军事行动。