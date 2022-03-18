五角大楼：若战争久拖不决 普京可能发出核威胁

（早报讯）根据美国五角大楼国防情报局的最新评估，如果乌克兰继续顽强抵抗俄罗斯的入侵，随着常规军和武器设备的消耗，俄罗斯总统普京可能会向西方威胁动用核武器。

彭博社报道，美国国防情报局局长贝里尔（Scott Berrier）在其长达67页的全球威胁摘要中表示，“长期占领乌克兰部分地区可能会削弱俄罗斯的兵力并消耗其现代化武库，而经济制裁可能会使俄罗斯陷入长期的经济萧条和外交孤立”。

他在一份面向众议院军事委员会的书面声明中指出，乌克兰的抵抗和国际社会的经济制裁将威胁到俄罗斯“生产现代化精确制导弹药的能力”。

贝里尔说：“随着这场战争及其后果慢慢削弱俄罗斯的常规军事力量，俄罗斯可能会越来越依赖通过核威慑向西方发出信号，向国内外民众展示力量。”

普京此前已经宣布，将俄罗斯的核力量置于高度戒备状态。

多个情报机构上周发布一份关于全球威胁的报告，但调查是在俄罗斯2月24日入侵前进行，美国国防情报局此次的报告则反映了截至3月15日（周二）所掌握的信息。

贝里尔说：“由于美国在努力破坏俄罗斯在乌克兰的目标，再加上他们（俄罗斯）认为美国是一个国力在衰弱的国家，俄罗斯可能不仅在乌克兰会采取更激进的行动，还会发展到和西方的广泛对抗”。

他说，俄罗斯入侵的一个关键动机是其决心“恢复对乌克兰和其他前苏联加盟共和国的影响力”。

贝里尔补充说：“尽管乌克兰的抵抗力度超过预期，而且俄军在冲突初期损失较大，但莫斯科似乎决心通过使用更多致命手段来推进战线，直到乌克兰政府愿意达成有利于莫斯科的条件为止。”

另外，英国广播公司（BBC）周四引述美国一高级官员说，乌克兰战区的形势并没有发生巨大变化，而美国国防部指俄罗斯的入侵行动基本停滞不前。俄罗斯迄今为止对乌克兰进行了超过1000次的远程导弹打击。

该高官说：“入侵行动已进入第三周，这显然是他们始料不及的……俄军在多条战线的进攻行动都陷入冻结状态，他们不仅燃料、食物、弹药供给不足，还面对了乌方坚决顽抗的战斗力。”