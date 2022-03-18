医疗压力持续增大 韩国仅小幅放宽防疫措施

（早报讯）韩国政府考虑到近日冠病确诊病例仍居高不下，决定仅小幅放宽防疫措施。从下周一（3月21日）起，私人聚会人数上限将从六人增至八人；餐厅和咖啡厅等12类公众聚集场所的营业时间维持不变，可营业至晚上11时。

韩联社报道，韩国中央灾难安全对策本部第一次长权德喆周五表示，目前需要对过去两周的社交距离措施进行调整，但考虑到奥密克戎变种毒株引发的疫情、医疗系统承受的压力、难以准确预测疫情高峰等因素，大幅放宽防疫措施恐引发担忧。

为减轻个体户和小工商业者的痛苦及国民在日常生活中感到的不便，政府决定小幅调整防疫措施，仅放宽私人聚会人数限制。

权德喆呼吁国人积极接种冠病疫苗。他表示，未接种疫苗者感染冠病后的死亡率为0.52%，远高于流感（0.05至0.1%），其中60岁以上年长者的死亡率为5.05%，高达流感50倍以上。而接种疫苗追加剂的未满60岁者的死亡率为零。

权德喆还表示，截至周五零时，新增确诊病例40万7017起，死亡病例301起，重症患者1049起，医疗系统所承受的压力正在持续增大。全国重症患者病床使用率已高达66.5%，部分地区已升至90%，处于饱和状态。

另外，政府从3月14日起将快速抗原检测结果呈阳性者纳入冠病确诊病例统计，将重症患者病床增加到2800张以上。政府面向12至17岁青少年的追加剂接种工作将于3月21日启动，并从3月底起为5至11岁儿童接种冠病疫苗。