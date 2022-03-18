俄媒体人指责西方对顿巴斯地区屠杀视而不见

（早报讯）俄罗斯入侵乌克兰后遭遇世界多国严厉制裁，在俄罗斯境内的民众也分为反战与支持总统普京决策的两大群体，而后者的立场也一样强烈。

俄罗斯新闻人、媒体公司“Russia Hour”负责人亚历山大科罗布科（Alexander Korobko）受访时，就强调乌克兰在乌东顿巴斯的战争与种族灭绝行为已经持续了八年，俄罗斯用了一切努力以外交手段解决依然无果，最终无法抛弃顿巴斯地区的三万人。

根据公开资料，在乌东顿巴斯地区，信仰俄罗斯东正教的人口占当地人口超过半数，以俄语为母语者也占当地人口多数，俄罗斯族人在当地约占40%。在2014年以后，顿巴斯地区的亲俄与反俄势力就爆发了激烈的武装冲突。亲俄方面称，2014年顿巴斯地区通过公投决定了自治且加入俄罗斯联邦，乌克兰政府不承认公投的结果。

对于乌东地区的情况，科罗布科称，他曾经在顿巴斯地区，亲自核对了100个在无差别炮袭中遇难儿童的档案。他批评西方媒体对此视而不见，也不会在头版报道这些消息，“这是乌克兰政府的战争罪行，也是西方支持者与媒体的道德罪”。

科罗布科是俄罗斯著名媒体人，也曾经为普京的自传撰文。至于基辅政府推动乌克兰加入北约，科罗布科认为，北约视俄罗斯为潜在敌人，对俄罗斯来说，这无异于自己国门前的原姐妹国家成了潜在战争的平台与威胁。因此，乌克兰寻求加入北约被俄罗斯视为“红线”。

科罗布科反问，如果一个敌对势力占领了加拿大，美国会如何反应？或者爱尔兰成为俄罗斯的军事同盟，英国又会有什么反应？