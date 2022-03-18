举反战标语俄女编辑自称爱国 婉拒法国庇护

（早报讯）日前闯入俄罗斯国营电视台直播室的俄籍女编辑奥夫夏尼科娃，周四（3月17日）婉拒法国政府的庇护，称自己是“爱国者”。

法新社报道，这起事件发生在周一，于俄罗斯第一频道任职的奥夫夏尼科娃（Marina Ovsyannikova）冲入该电视台晚间新闻的直播室举反战标语后被捕，次日被莫斯科法院迅速判处罚款3万卢布（约398新元）后获释。但她仍可能面对进一步的提控，可能在俄罗斯本月初刚通过的严厉新法下被控以新的罪名，面临多年监禁。

奥夫夏尼科娃周四接受法国24新闻台访问时透露，她已向第一频道正式递交辞呈。

育有两个年幼孩子的奥夫夏尼科娃坦承自己的行动打乱了她的家庭生活，并指她的儿子尤其显得焦虑。

但奥夫夏尼科娃说：“我们必须结束这场自相残杀的战争，避免让这疯狂的事演变成一场核战争。我希望我儿子长大后能够明白我为什么会这样做。”

法国总统马克龙得知奥夫夏尼科娃的事件后，表示愿意为她提供庇护或其他形式的领事保护，并建议由他向俄罗斯总统普京提出要求。

奥夫夏尼科娃周四接受德国《明镜周刊》访问时表示，她不会接受接受马克龙的建议，并会继续留在俄罗斯。

奥夫夏尼科娃说：“我不想离开我们的国家。我爱国，我儿子更爱国。我们都不想以任何方式离开这里，我们不想去任何地方。”