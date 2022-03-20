俄航天服引热议 航天局长澄清“黄只是一种颜色”

（早报讯）三名俄罗斯宇航员身着乌克兰国旗颜色的航天服在国际空间站亮相引发热议。俄罗斯航天局澄清，俄宇航员在抵达国际空间站时确实穿着带有蓝边的黄色航天服，但这不代表乌克兰国旗。

彭博社报道，俄罗斯航天局发言人斯特鲁戈维茨周六（3月19日）在即时通信平台Telegram发表的一篇文章中说：“有时黄色只是一种颜色。”三名俄宇航员在国际空间站的照片已在社交媒体疯传。

俄罗斯入侵乌克兰以来，许多人穿上印有乌克兰国旗黄蓝两色的衣服以示支持，且表明对莫斯科的蔑视。在俄罗斯境内，克里姆林宫已颁布新法律，任何人作出对战争的批评可被判处最长15年监禁。

斯特鲁戈维茨说：“宇航员航天的服的颜色源于鲍曼莫斯科国立技术大学的校徽颜色，三名宇航员都毕业于该校。”他补充说，这一设计在很久以前已获批准。他认为，“所有地方和事物都可以联想到乌克兰国旗是很疯狂的事”。

据报道，俄罗斯国家航天公司周五说，载有三名俄罗斯宇航员的俄“联盟MS-21”飞船与国际空间站完成对接，三名宇航员顺利抵达国际空间站。

进入国际空间站的三名俄罗斯宇航员是阿尔捷米耶夫（Oleg Artemyev）、马特维耶夫（Denis Matveev）和科尔萨科夫（Sergey Korsakov）。他们将在国际空间站工作195天，计划于今年9月30日返回地球。