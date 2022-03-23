乌促中国扮演更积极角色 预期乌中领导人“很快”对话

（早报讯）乌克兰总统泽连斯基的高级助理耶尔马克周二（3月22日）说，乌克兰希望中国在制止俄罗斯在其领土上发动的战争方面扮演更“显著角色”，并成为乌克兰未来安全的保障者。

路透社报道，为泽连斯基办公室负责人的耶尔马克（Andriy Yermak）周二还说，他预计乌克兰领导人与中国国家主席习近平将“很快”进行对话，但没有作进一步说明。

中国是全球第二大经济体，长期以来与俄罗斯在能源、贸易和安全关系方面日趋紧密。但中国也是乌克兰最大的贸易伙伴。尽管面对西方国家的不断施压，中国至今仍坚持拒绝谴责俄罗斯入侵乌克兰的行动。

耶尔马克周二在伦敦智库查塔姆研究所（Chatham House）的安排下出席了一场线上新闻发布会，他在会上说：“到目前为止，我们看到中国还是采取中立立场。正如我之前所说，我们认为，中国……应该在结束这场战争和建立新的全球安全体系方面发挥更显著的作用。”

耶尔马克通过翻译说：“我们期待中国能为乌克兰这个新的安全体系做出有意义的贡献，我们也期待中国成为这个安全体系框架的保障者之一。”

他说：“我们非常尊重中国，并希望它能扮演一个积极主动的角色。”

在俄罗斯入侵乌克兰前，基辅曾表示希望得到大国的安全保障，称现有的全球安全架构“几乎崩溃”。

中国和俄罗斯以及美国、英国和法国都是联合国安全理事会的常任理事国。