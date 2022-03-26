美官员：莫斯科似已决定缩小在乌军事目标

（早报讯）美国方面评估，俄罗斯现在决定把乌克兰东部顿巴斯地区作为其优先攻占目标，而不再是基辅。俄方可能希望以顿巴斯地区作为谈判筹码，并切断在顿巴斯地区的乌军与全国其他地方的联系，使其陷入孤立。

路透社报道，俄罗斯国防部周五（3月25日）发布公告称，在乌克兰的第一阶段军事行动已“大部分完成”。俄军现在将集中精力彻底“解放”顿巴斯地区，该地区包括亲俄分离主义分子控制的顿涅茨克和卢甘斯克两州。

美国国防部官员说，该公告显示莫斯科在入侵乌克兰一个月并遭遇激烈抵抗后，似乎决定缩小其目标。

要求不具名的一名美国国防部高级官员说，美国掌握的信息显示俄军对顿巴斯地区的攻势越来越猛烈，“他们肯定已把这个地区列为优先目标”。

他说，俄军对乌克兰赫尔松市的掌控似乎已出现了松动。俄罗斯刚开始入侵乌克兰时，拥有约25万人口的这座城市是第一个落入俄军手中的乌克兰大城市。

另外，俄军在基辅周围地区的进攻也大部分停滞不前，正在建立防御阵地。

这名美国国防官员说，目前俄罗斯在乌克兰境内的战斗力大约是其入侵前水平的85%或以上，但低于90%。他还说，这是美国首次看到俄罗斯正在寻求利用它在格鲁吉亚的军队来协助攻打乌克兰。

3月25日，俄罗斯总参谋部主要作战局局长鲁德斯科伊通报，至今有1351名俄罗斯军人在乌克兰军事行动中丧生，另有3825名军人受伤。另据乌克兰军方，至今约有1万5000名俄军在战斗中死亡。