欧美拟加重制裁 削弱俄运作战争机器能力

（早报讯）美国副财长阿德耶莫周二（3月29日）说，美国及其盟国计划对俄罗斯经济中帮助维持其入侵乌克兰的更多重要行业实施新制裁，包括供应链领域。

路透社报道，阿德耶莫(Wally Adeyemo)访问欧洲，就加强和执行制裁以惩罚俄罗斯的问题与盟友进行磋商。他在伦敦说，扩大这些努力的目的是削弱“克里姆林宫运作其战争机器的能力”。

据阿德耶莫准备在总部位于伦敦的智库查塔姆社(Chatham House)发表讲话的演讲稿，他指出：“除了制裁那些使克里姆林宫恶意活动得以进行的相关行业内的公司外，我们还计划采取行动破坏他们的关键供应链，”

他补充道：“我们将与加入联盟以应对俄罗斯入侵乌克兰的30多个伙伴和盟友协调采取行动。”他没有指明具体行业或公司。

阿德耶莫说，自2月24日俄罗斯入侵开始以来，对俄实施的制裁已证明极为有效，使俄陷入金融危机。制裁措施包括冻结俄央行的外汇资产，禁俄主要银行和富人进行硬通货交易，以及对先进半导体和其他技术的出口限制等。

这些制裁削弱了俄罗斯的经济，使克里姆林宫的资源减少。

阿德耶莫说：“只要俄罗斯继续入侵，我们的盟友和伙伴就会致力于采取更多的重大措施来限制俄罗斯经济。”