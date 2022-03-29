乌俄谈判结束 乌提议保持中立地位 俄将减缓攻势

（早报讯）乌克兰和俄罗斯的代表团在土耳其伊斯坦布尔展开的新一轮面对面谈判在大约四个小时后结束。乌克兰提议，它将保持中立地位，以换取安全保障，这意味着它不会加入军事联盟或让外国军队进驻。

乌克兰谈判代表周二（3月29日）在伊斯坦布尔告诉记者，这些提议还将包括一个为期15年，关于俄罗斯所吞并的克里米亚地位的磋商期。

这些提议是乌克兰公开发表的最详细、最具体的提议。他们还设想按照北约军事联盟第五条文，即按其集体防御条款获得安全保障。波兰、以色列、土耳其和加拿大可能是安全保证国。

路透社引述乌克兰谈判代表奥利克桑德·查利（Oleksander Chaly）说：“如果我们设法巩固这些关键条款，那么乌克兰将能够以不结盟和不拥核的形式，保持永久中立地位。”

他在乌克兰国家电视台播放的评论中说：“我们不会在我们的领土上设立外国军事基地，也不会在我们的领土上部署军事特遣队，我们也不会加入军事政治联盟。”

另据彭博社报道，俄罗斯称正采取措施，令冲突“降级”，并承诺减少基辅和切尔尼戈夫附近的军事行动，此外还保留了普京与泽连斯基会晤敲定和平协议的希望。

俄方两名代表在电视播出的讲话中宣布了上述措施。此前不久，乌克兰谈判代表说双方尚未达成协议，但概述了他们向俄方提出的建议。

俄罗斯首席谈判代表梅津斯基说，谈判具有“建设性”，会立即将乌克兰的提议递交给普京等待指示。他还说，俄罗斯愿意考虑在外长会晤以期初步达成协议的同时举行总统会晤。基辅长期以来一直寻求普京和泽连斯基直接会谈，但莫斯科不愿承诺让普京亲自参与。

俄罗斯国防部副部长亚历山大·福明（Alexander Fomin）称，将立即“大幅减少”在基辅和切尔尼戈夫地区的军事行动，而他的理解是乌克兰军队将作出对等回应。

俄罗斯官员上周已表示，军事行动的重心将转移到乌克兰东部的顿巴斯地区。

乌克兰武装部队总参谋部周二早些时候指出，俄军在基辅和切尔尼戈夫地区的攻势受阻后正在撤出一些部队。泽连斯基周一在视频讲话中表示，乌军当天收复了基辅地区的伊尔平，并正在重新夺回被占领土。