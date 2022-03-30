五角大楼：俄在基辅重新部署部队 不算撤退

（早报讯）美国五角大楼警告，尽管有迹象显示俄罗斯在基辅附近重新部署了“少量”部队，但俄军并没有完全撤离，而且可能准备在乌克兰其他地方进行“重大攻势”。

法新社报道，五角大楼发言人柯比周二（3月29日）说：“我们现在看到有一小部分俄军似乎正离开基辅，就在俄罗斯人称他们正在撤退的同一天。”

他说：“我可以告诉你的是，我们看到针对基辅的绝大部分集结力量仍在那里。我们只看到一小部分人开始远离基辅，主要是向北移动。”

在这之前，俄罗斯称在伊斯坦布尔举行的乌俄和平会谈取得进展。俄罗斯国防部副部长福明之后宣布，考虑到增强互信并为下一步谈判以及签订条约创造必要条件，俄罗斯国防部决定大幅减少在乌克兰基辅和切尔尼戈夫方向的军事活动。

柯比认为，俄罗斯拿下基辅的目标已经失败，但“这并不意味对基辅的威胁已经结束”。

他指出，美国不认为俄罗斯的行动可被称为撤退或撤军。他说：“我们认为，他们心里想的可能是重新部署，优先考虑其他地方。我们都必须为乌克兰其他地区发生重大攻势做好准备。”

他补充说，俄罗斯军队在分离主义的顿巴斯地区的“进攻活动有所增加”。

除五角大楼外，白宫对这一宣布也持怀疑态度。白宫通讯主任贝丁菲尔德说：“我们应该对当地发生的情况保持清醒，没有人应该被俄罗斯的公告迷惑。”

被问及是否正在制定一个取消制裁以换取进展的时间表时，贝丁菲尔德说：“我不知道俄罗斯此时的活动是否值得我们向他们伸出‘胡萝卜’。我们一直非常专注于‘大棒’。”