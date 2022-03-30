三俄美宇航员由空间站返抵地球

（早报讯）一名创纪录的美国宇航员和两名俄罗斯宇航员周三（3月30日）乘坐俄载人飞船“联盟MS-19”由空间站抵达地球。乌克兰战争引发的莫斯科和西方国家紧张局势令他们此趟飞行深受瞩目。

法新社报道，俄罗斯联邦航天局（Roscosmos）宣布：“俄罗斯航天局宇航员安东·什卡普勒洛夫（Anton Shkaplerov）和皮奥特·杜布罗夫（Pyotr Dubrov）以及美国国家航空航天局（NASA）的马克·范德·海（Mark Vande Hei）已经返回地球。”

俄航天局的画面显示，俄载人飞船“联盟MS-19”（Soyuz MS-19）于国际标准时间11时28分（新加坡时间19时28分）的预期时间降落在哈萨克斯坦的大草原上。

路透社报道，据NASA数据，55岁的马克·范德·海的单次太空生活日子为355天，创下美国单次太空飞行时间的最长纪录。此前的340天纪录由斯科特·凯利（Scott Kelly）在2016年创下。

50岁的什卡普勒洛夫曾执行四次太空任务，他在太空逗留的日子则总共长达708天。

在太空逗留最长时间的是俄罗斯宇航员瓦列里·波利亚科夫（Valeri Polyakov）。他在“和平”号空间站停留了14个月，于1995年返回地球。

去年4月，40岁的杜布罗夫与范德·海一起从哈萨克斯坦的拜科努尔发射基地起飞。宇航员们乘坐的“联盟MS-19”是于新加坡时间下午2时45分启程朝地球进发。

此前，曾有美国媒体质疑俄罗斯是否会因乌克兰局势导致的一系列制裁，拒绝将美国宇航员送回地球。俄联邦航天局强调，国际空间站成员的安全是最重要的优先事项。