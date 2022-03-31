朔尔茨与泽连斯基通话 德准备好做乌安全保障国

（早报讯）德国政府发言人周三（3月30日）宣布，德国总理朔尔茨与乌克兰总统泽连斯基进行了通话，双方讨论了对乌克兰的安全保障问题，德方总体上已准备好做乌克兰的安全保障国。

中国通讯社引述俄罗斯卫星通讯社的报道说，德国政府发言人称：“总理表示（德国）总体上已准备就绪……德国已准备好做安全保障国。”该发言人称，目前为止，柏林方面没有对俄乌在伊斯坦布尔举行的谈判结果进行评估，德政府发言人还补充说，表现出克制是必要的。

俄乌第五轮谈判周二（29日）在土耳其伊斯坦布尔多尔玛巴赫切宫举行。经过大约三个小时的讨论，俄代表团团长梅金斯基对外形容，这是一次“有意义”的对话，乌克兰放弃加入任何军事联盟，俄罗斯表示不反对乌克兰加入欧盟。

乌克兰谈判代表、乌人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚当天在新闻发布会上说，乌克兰已提议签署一份新的国际安全保障协定，该协定将包含一项类似于北约宪章第五条的条款。阿拉哈米亚表示，关于乌克兰新安全保障机制，乌方坚持认为这应当是一份由所有安全担保国签署、批准的国际协定。

另据路透社报道，克里姆林宫周三对基辅以书面形式提出各项要求以结束乌克兰冲突表示欢迎，但表示目前还没有取得突破的迹象。

克里姆林宫发言人佩斯科夫告诉记者，俄罗斯没有注意到任何真正有希望或看起来像是突破的事情，并表示未来还需要做很多工作才有可能达成协议。