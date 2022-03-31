泽连斯基呼吁澳洲严惩俄罗斯

（早报讯）乌克兰总统泽连斯基周四（3月31日）在澳大利亚议会发表演说时强调，俄罗斯必须对过去的错误负责，如果莫斯科不受严惩，可能会鼓励其他国家对邻国发动战争。

路透社报道，泽连斯基也呼吁澳洲采取新的、更严厉的制裁措施，以对俄罗斯入侵乌克兰作出报复。

他认为，莫斯科这些年来“胆子变得更大”，是因为各国多年来未能遏制俄罗斯。

泽连斯基说：“如果我们现在不阻止俄罗斯，如果我们不追究俄罗斯的责任，那其他一些想对邻国发动类似战争的国家将以为它们也可以做这种事情。”

泽连斯基没有具体说明他担心哪些国家会受到俄罗斯启发。

澳洲及其西方盟友近期对中国大陆在台湾问题上日益咄咄逼人的言辞表示担忧。英国《金融时报》报道，出访澳洲的美国印太指挥部司令阿基里诺上将警告，随着中国大陆逐步增加对台施压，俄罗斯入侵乌克兰凸显了中国大陆对台湾构成的严峻威胁。

泽连斯基说：“全球的安全命运现在已经决定了。没有人能够设法获胜……没有人能够拯救世界上的任何地方，使其免遭核武器的破坏。”

自乌克兰战争爆发以来，澳洲向乌克兰提供了国防装备和人道主义物资，并禁止向俄罗斯出口氧化铝和铝矿石，包括铝土矿。

澳洲也对443个人，包括与俄罗斯总统普京关系密切的商人，以及33个实体，包括俄罗斯的大部分银行和对该国主权债务负责的所有实体，共实施了476项制裁。